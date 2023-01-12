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Обладатели повышенной ставки по вкладу "Зимний" в банке "Открытие" дополнительно получат 14,2 миллиона рублей

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 января состоялся заключительный розыгрыш повышенной ставки по сезонному вкладу "Зимний" в банке "Открытие". Всего по итогам трех розыгрышей победителями стали 1279 вкладчиков, которые получили прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Общая сумма дополнительно начисленных им процентов составила 14,2 млн рублей.

Победителями заключительного третьего розыгрыша стали 466 вкладчиков, которым будет дополнительно выплачено в качестве процентов 5,3 млн рублей.

С момента запуска сезонного вклада "Зимний" — 21 ноября 2022 года — его открыли 24 тысячи клиентов. Более половины всех участников разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 567 тыс. рублей. Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта выиграл каждый 23-й вкладчик. Участие в розыгрыше повышенной ставки могли принять все клиенты, которые открыли вклад "Зимний" на сумму до 3 млн рублей. Победителей определял генератор случайных чисел.

Оформить рублевый вклад "Зимний" с выплатой процентов в конце срока в банке "Открытие" могли как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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