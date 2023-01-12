В праздничные дни самарцы чаще всего звонили в Москву и Оренбург

Поздравления в больших количествах летели в соседние регионы и в столицу страны. В топ-5 по числу звонков — Московская, Оренбургская, Ульяновская, Саратовская области и Республика Татарстан. Обезличенными данными об активности своих абонентов поделились эксперты МегаФона.
За все время выходных дней жители губернии проговорили более 300 миллионов минут, что равно 570 годам. 31 декабря самые продолжительные телефонные разговоры клиенты оператора вели с 16 до 18 часов, рекорд следующего дня пришелся на 11-13 часов.
Кроме того, в Новый год пользователи регулярно выходили в Сеть. Весьма востребован среди них оказался YouTube, где можно было посмотреть бой столичных курантов. Также популярностью пользовались соцсети и мессенджеры для обмена теплыми словами, "открытками" и стикерами. На третьем месте — онлайн-кинотеатры, которые включали любители праздничной киноклассики.
Жители области продолжили общение с родственниками и друзьями и на новогодних каникулах. В том числе — в тех же мессенджерах и сервисах для видеосвязи. В сравнении с прошлым годом мобильный трафик в эти дни вырос на 25%. При этом значительная часть интернет-данных пришлась на гостей из других регионов. Как показывает аналитика МегаФона, больше всего их приехало из Москвы, Оренбурга, Ульяновска и Казани.
"Мы заранее подготовили сеть к поздравлениям, увеличив пропускную способность оборудования до 50% по всей области. Работы повысили надежность и качество сигнала, чтобы каждый житель и гость области мог звонком или онлайн-открыткой пожелать близким счастливого Нового года. А в выходные дни за бесперебойной работой телеком-сервисов круглосуточно следили технические специалисты", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.
Накануне праздников инженеры оператора модернизировали сеть в населенных пунктах 24 районов губернии. Скорость мобильного интернета стала значительно быстрее в селах Августовка, Александровка, Багана, Березовка, Благодатовка, Большая Дергуновка, Большая Ега, Борское, Васильевка, Выселки, Домашка, Ермаково, поселках Дубовый Гай, Петровский, Привольный, Сокский, Суходол, деревне Сергеевка и многих других.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you