Самарские врачи провели сложную операцию двухдневному новорожденному

Детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с врожденной диафрагмальной грыжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Врожденный порок развития плода диагностировали на ранних сроках беременности. Врачи Перинатального центра областной больницы имени Середавина провели консилиум. Также будущая мама была направлена в Москву, где ее проконсультировали специалисты Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. В этом центре и планировалось родоразрешение.

Однако роды начались раньше предполагаемого срока, и женщина прибыла в больницу им. Середавина.

"Роды прошли без осложнений, а на второй день жизни ребенку была успешно проведена операция по поводу врожденной диафрагмальной грыжи. Ее выполнили детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи педиатрического корпуса и Перинатального центра", — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова.

Такая операция хирургами больницы была проведена впервые.

"Органы брюшной полости размещались в грудной клетке, в том числе петли кишечника, желудок, селезенка. В ходе операции они были перемещены в свои типичные места. Более того, врожденный дефект грудной клетки нам удалось исправить без дополнительных имплантатов, были использованы собственные ткани диафрагмы", — отметил заведующий хирургическим отделением педиатрического корпуса областной больницы Андрей Варламов.

Благодаря слаженной работе команды специалистов — акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестер — все прошло без осложнений. Около двух месяцев маленький пациент находился под наблюдением врачей. На днях малыш и его мама выписались из больницы.