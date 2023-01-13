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Здравоохранение Общество

Самарские врачи провели сложную операцию двухдневному новорожденному

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с врожденной диафрагмальной грыжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Врожденный порок развития плода диагностировали на ранних сроках беременности.  Врачи Перинатального центра областной больницы имени Середавина провели консилиум. Также будущая мама была направлена в Москву, где ее проконсультировали специалисты Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. В этом центре и планировалось  родоразрешение.

Однако роды начались раньше предполагаемого срока, и женщина прибыла в больницу им. Середавина.

"Роды прошли без осложнений, а на второй день жизни ребенку была успешно проведена операция по поводу врожденной диафрагмальной грыжи. Ее выполнили детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи педиатрического корпуса и Перинатального центра", — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова.

Такая операция хирургами больницы была проведена впервые. 

"Органы брюшной полости размещались в грудной клетке, в том числе петли кишечника, желудок, селезенка. В ходе операции они были перемещены в свои типичные места. Более того, врожденный дефект грудной клетки нам удалось исправить без дополнительных имплантатов, были использованы собственные ткани диафрагмы", — отметил заведующий хирургическим отделением педиатрического корпуса областной   больницы Андрей Варламов.  

Благодаря слаженной работе команды специалистов — акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестер — все прошло без осложнений. Около двух месяцев маленький пациент находился под наблюдением врачей. На днях малыш и его мама выписались из больницы.

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