Самарские врачи провели сложную операцию двухдневному новорожденному

Детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с врожденной диафрагмальной грыжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.
Врожденный порок развития плода диагностировали на ранних сроках беременности. Врачи Перинатального центра областной больницы имени Середавина провели консилиум. Также будущая мама была направлена в Москву, где ее проконсультировали специалисты Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. В этом центре и планировалось родоразрешение.
Однако роды начались раньше предполагаемого срока, и женщина прибыла в больницу им. Середавина.
"Роды прошли без осложнений, а на второй день жизни ребенку была успешно проведена операция по поводу врожденной диафрагмальной грыжи. Ее выполнили детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи педиатрического корпуса и Перинатального центра", — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова.
Такая операция хирургами больницы была проведена впервые.
"Органы брюшной полости размещались в грудной клетке, в том числе петли кишечника, желудок, селезенка. В ходе операции они были перемещены в свои типичные места. Более того, врожденный дефект грудной клетки нам удалось исправить без дополнительных имплантатов, были использованы собственные ткани диафрагмы", — отметил заведующий хирургическим отделением педиатрического корпуса областной больницы Андрей Варламов.
Благодаря слаженной работе команды специалистов — акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестер — все прошло без осложнений. Около двух месяцев маленький пациент находился под наблюдением врачей. На днях малыш и его мама выписались из больницы.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров