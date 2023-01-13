ВТБ: в январе рыночные ставки по "длинным" депозитам могут скорректироваться

По оценкам ВТБ, в январе 2023 года среднерыночные ставки по долгосрочным рублевым депозитам снизятся на 0,5 п. п. по сравнению с 31 декабря — до 8,5-9% годовых, при этом доходность по среднесрочным продуктам может в это же время незначительно вырасти. Об этом заявила Наталья Тучкова, начальник управления "Сбережения" ВТБ.
Прежде всего тренд на снижение ставок по "длинным" депозитам связан с ожидаемым завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка. В результате темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания вкладчиков, ориентированных на длительное размещение денежных средств, снова вернется к продуктам со сроком размещения в районе 1 года.
При этом рыночная доходность по вкладам на срок до 12 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на уровне 7-7,5% годовых. Это поможет банкам поддерживать баланс ликвидности в сезон традиционно низкой сберегательной активности. В результате по итогам января портфель рублевых пассивов в российских банках может сохраниться на уровне начала года либо незначительно снизиться.
"В начале января традиционно наблюдается всплеск розничного спроса: во время длинных новогодних каникул россияне совершают запланированные покупки, поэтому потребительская активность значительно превышает сберегательную. Однако в январе банки обычно поддерживают хорошую доходность по вкладам, и если крупная покупка запланирована на будущее, то сейчас есть возможность выгодно разместить накопления. Одна из наиболее эффективных сберегательных стратегий сегодня — формирование портфеля по принципу Парето: 80% денег размещается на срочный депозит, 20% — на накопительный счет. Таким образом, вкладчик по большей части портфеля фиксирует ставку, обеспечивая гарантированную ожидаемую доходность, а 20% — гибкая часть на накопительном счете — служит источником для покрытия непредвиденных расходов", — комментирует Наталья Тучкова.
ВТБ уже провел раунд повышения ставок по сберегательным продуктам в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, в декабре для новых клиентов до 9% была повышена доходность по накопительному счету "Сейф". В январе банк сохранит ставки по рублевым сберегательным продуктам на текущем уровне.
Последние комментарии
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