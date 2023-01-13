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Экология Общество

"ЭкоМобиль" временно не будет работать в Самаре

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совместный проект группы компаний "ЭкоВоз" и Сбера в Самаре с 15.01.2023 на время прекращает свое действие.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Все желающие могут сдавать накопленное сырье, а также крышечки для акции "Крышки-Неваляшки" в экоцентры проекта "Вторсырье на благотворительность".

Экоцентры в Самаре находятся по адресам:

22-го Партсъезда, 40а;

7-я Просека, 90;

ул. Коммунистическая, 4б;

Актуальный режим работы и правило сдачи смотрите в официальной группе Вконтакте.

В Тольятти "Экомобиль" работает по утвержденному графику, в обычном режиме.

Расписание работы в Тольятти:

ПОНЕДЕЛЬНИК

12, 14 кварталы Тольятти

15.30 — 16.00 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (между школами, рядом с памятником);

16.15 — 17.00 14 кв, ул. Дзержинского, 5 "А" (на парковке со стороны ул. Дзержинского);

17.15 — 18.00 12 кв, б-р. Гая, 19 (ТЦ "Метелица").

ВТОРНИК

с. Тимофеевка, Комсомольский р-н, Жигулевск

14.30 — 15.00 Село Тимофеевка, ул. Школьная 54а (Дом культуры);

15.30 — 16.00 Комсомольский р-н, ул. Лизы Чайкиной, 79;

16.15 — 16.45 Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (напротив Речпорта, на остановке, у "Роспечати");

17.30 — 18.00 г. Жигулевск, ул. Комсомольская, 36.

СРЕДА

5, 9, 13 кварталы Тольятти

14.15 — 14.50 7 кв, ул. Юбилейная, 55 (ПАО "Сбербанк");

15.00 — 15.40 5 кв, ул. Юбилейная, 25 ("Рыбий глаз");

16.00 — 16.40 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (магазин, рядом с остановкой и "Пирамидой");

17.00 — 17.30 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (у магазина, рядом остановка общественного транспорта);

17.40 — 18.10 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 "Б" (маг. "Пеликан", рядом с ТЦ "Фрегат").

ЧЕТВЕРГ

Центральный р-н Тольятти

14.30 — 15.00 ул. Льва Толстого, 11 (магазин "Магнит");

15.30 — 16.00 ул. Победы, 40 (слева от Филармонии, маг. "Изумруд");

16.15 — 16.45 б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ "Фаворит");

17.00 — 17.30 ул. Ленина, 87.

ПЯТНИЦА

17 квартал Тольятти

16.00 — 16.40 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД "София");

17.00 — 17.40 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (супермаркет "Гулливер").

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