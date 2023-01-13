"Открытие Авто": в декабре авторитейл показал лучший результат продаж за последние три квартала, но в масштабах года рынок не досчитался почти миллиона машин

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали результаты декабря и 2022 года на авторынке. За первый месяц зимы было реализовано 64,1 тысячи легковых и LCV-машин, на треть больше, чем в ноябре. Это лучший результат после весеннего обвала рынка. При этом годовой результат практически совпал с прогнозом и составил 687 тысяч новых автомобилей, почти на миллион меньше, чем в 2021-м. Западные, а также корейские и японские марки постепенно становились исчезающим видом. Не рухнуть еще сильнее рынку помогли стабильные сделки по трем машинам Lada, модели которой заняли весь пьедестал самых продаваемых машин. Общая доля АвтоВАЗа на рынке по итогам года составила 27,4%. За счет весенних запасов Kia и Hyundai cохранили места по итогам года в тройке лучших по продажам компаний, а Kia Rio осталась бестселлером среди иномарок.

"Традиционно самый урожайный в авторитейле месяц года — декабрь — почти не нарушил эту традицию и в 2022 г. И относительно девяти предыдущих месяцев он действительно был самым лучшим. Ведь с марта прошлого года наш рынок живет в той парадигме, где привычные прежде продажи по 150 тысяч машин в месяц считаются фантастически высокими. А потому, с одной стороны, результат декабря 2022 года, превысивший 60 тысяч а/м, может давать повод для оптимизма: относительно провального периода апреля-июня это более чем двукратный рост. С другой — объем рынку продолжили создавать лишь три отечественных и столько же китайских марок. При этом едва ли можно забыть, что обычно декабрь по объемам бизнеса оказывается в 2,5-3 раза лучше предыдущих. В этом свете нет ничего удивительного, что общие результаты продаж года оказались ниже, чем когда-либо в нынешнем столетии", — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

Падаем в "штуках", растем в долях

В конкретных цифрах количество закрытых сделок по новым машинам наверняка удручает всех, кто не первый год знаком с российским авторитейлом. За весь декабрь, по данным AEB, было реализовано 64,1 тысячи новых автомобилей. Это на 33% выше по отношению к ноябрю, больше, чем в любом месяце 2022 года начиная с марта, но катастрофически ниже (-50,2%), чем в декабре в 2021 г. Если же учесть все автомобильные марки, включая те, которые предоставляют лишь поквартальные данные, то получится, что за 12 месяцев 2022 года было реализовано 687 тысяч новых автомобилей. Как мы и прогнозировали, рынок сжался в объеме почти на миллион машин.

В то же время, глядя на тройку марок-лидеров по итогам года, все еще может показаться, что никаких драматических событий в бизнесе не происходило. Как и в 2021 г., пьедестал популярности занимают Lada и расположившиеся на ступеньках ниже Kia и Hyundai. А с точки зрения завоеванной доли рынка в Тольятти и вовсе могли бы звучать победные марши: марка нарастила свою долю до 27%, это на 6 п. п. выше, чем год назад, а по итогам декабря преимущество Lada оказалось выражено наиболее ярко — марка получила 37,5% рынка. Однако в "штуках" за год было реализовано 188,6 тысячи машин, почти вдвое (-46%) меньше, чем в 2021 г.

При этом локомотивом продаж АвтоВАЗа выступила самая доступная модель — Lada Granta. По сравнению с прошлым годом ее продажи сократились относительно незначительно — до 95,9 тысячи а/м (-14%). Кроме нее, завод смог восстановить производство двух моделей семейства Niva — Travel и Legend: суммарно владельцев нашли 38,8 тысячи этих машин (-24%). Третье место, как среди Lada, так и в абсолютном зачете моделей, получила Vesta (29,2 тысячи; -74%). Весь год бизнес по этой машине держался на тех запасах, что были созданы в первые несколько месяцев.

Практически в рамках той же стратегии, на распродаже запасов с заводов в Санкт-Петербурге и Калининграде, жили в России две корейские марки. Дилеры Kia смогли реализовать 66,1 тысячи машин (-68%), Hyundai — 54,8 тысячи а/м (-67%). При этом на излете российской карьеры Kia Rio (24,7 тысячи машин (-70%) смог удержать звание лучшей иномарки.

В свою очередь, бизнес большинства европейских и японских концернов также сжимался или совсем закрывался. К чести ряда дистрибьюторов, это происходило с известной долей политкорректности. Громко "хлопали дверью" лишь некоторые. Так, Renault (39,6 тысячи машин за год; -70%) и Toyota (19,6 тысячи; — 80%) едва хватило спрятанного на площадках товара, чтобы удержаться в десятке самых продаваемых марок. Оба бренда закрыли свои заводы, а первый — даже официальный российский сайт, поручив судьбу миллионов поклонников марки в России сети АвтоВАЗа.

Volkswagen и Skoda в 2022-м не смогли каждый продать и двадцати тысяч машин, сократив тем самым объемы сбыта на 80%. Nissan (14,7 тысячи а/м; -71%) последовал примеру Renault, но, несмотря на оставшиеся на складах сотни автомобилей, еще в ноябре перестал отчитываться об их продажах в AEB. Более двадцати других массовых марок последние месяцы прошлого года продавали машины лишь десятками. Естественно, что в цифрах годовой статистки все эти бренды получили падение бизнеса на 70-80%.

В премиальном классе по итогам года ситуация и вовсе оказалась, пожалуй, самой плачевной. Традиционные лидеры этого сегмента, Mercedes-Benz и BMW, продали всего по 9,4-9,6 тысячи машин. Сжатие объемов бизнеса оказалось более чем четырехкратным. Потери примерно тех же масштабов испытали дилеры Audi с той лишь разницей, что в абсолютных цифрах автомобили с четырьмя кольцами нашли всего 3,5 тысячи клиентов. Больше других сократились продажи Lexus — до 1,8 тысячи а/м, то есть почти в 10 раз. Однако именно Lexus из "премиумов" чаще всего стал завозиться по параллельному импорту. Примерно до тысячи новых машин этой марки было продано частными продавцами через классифайды.

В совсем другой ситуации оказались "китайцы", которые уверенно, хоть и в меньших по сравнению с прошлым годом объемах, продавали свою продукцию. Все вместе взятые китайские бренды реализовали в 2022 г. году 123,5 тысячи машин, то есть примерно столько же, сколько в 2021 г. Могли продать больше, но стратегия максимальной прибыли со сделки победила. Среди "китайцев" на первое место вырвалась Chery (38,5 тысячи а/м, на 4% больше, чем год назад), Haval (33,6 тысячи а/м) уступил лидерство Haval (33,6 тысячи автомобилей (-14%), замкнула тройку марка Geely (24,4 тысячи а/м; -1%).