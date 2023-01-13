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ПСБ запустил социальную карту "Для своих" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ начал выдавать социальную карту "Для своих" жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, расширив спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России.

Карта "Для своих" обладает широким функционалом — это не только универсальная карта для безналичной оплаты товаров и услуг, но и инструмент социальной защиты — карта обеспечивает бесперебойную выплату пенсий, социальных выплат и пособий, по ней также можно делать переводы близким, оплачивать услуги ЖКХ, сотовых операторов и многое другое.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, также клиенты могут подключить бесплатную услугу смс-информирования. Кроме того, по карте можно без комиссии снимать денежные средства в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории РФ.  

Оформить и получить социальную карту "Для своих" можно за несколько минут в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.  

ПСБ — первый системно значимый федеральный банк, который начал работать на новых территориях, в кратчайшие сроки развернув широкую сеть отделений для комплексного обслуживания населения и бизнеса. Сегодня размер сети ПСБ на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей превышает 200 отделений. Банк продолжает поэтапно расширять спектр финансовых продуктов и услуг и активно участвует в развитии современной социально-экономической и платежной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов.

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