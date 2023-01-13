Директора Тольяттинского пансионата для ветеранов труда подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении директора местного пансионата для ветеранов труда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, руководитель учреждения присвоил деньги, которые по нацпроекту "Демография" выделили в качестве выплат премий медперсоналу для повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов, создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в учреждениях.

В результате в отношении директора пансионата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").