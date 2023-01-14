В полицию Сергиевского района за помощью обратился житель села Сургут. Мужчина рассказал полицейским, что отдыхал в компании своей бывшей сожительницы и в какой-то момент, в ходе конфликта, женщина забрала из его куртки денежные средства. Ущерб от действий своей знакомой потерпевший оценил в 1,5 тыс. рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимую за преступления имущественного характера и преступления против жизни и здоровья 40-летнюю местную жительницу и доставили ее для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
В ходе опроса подозреваемая признала свою вину в совершении кражи и призналась, что деньги потратила на собственные нужды.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.