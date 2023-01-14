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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе сельчанка отправится под суд за кражу 1,5 тыс. рублей

СЕРГИЕВСК. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сергиевского района за помощью обратился житель села Сургут. Мужчина рассказал полицейским, что отдыхал в компании своей бывшей сожительницы и в какой-то момент, в ходе конфликта, женщина забрала из его куртки денежные средства. Ущерб от действий своей знакомой потерпевший оценил в 1,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимую за преступления имущественного характера и преступления против жизни и здоровья 40-летнюю местную жительницу и доставили ее для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В ходе опроса подозреваемая признала свою вину в совершении кражи и призналась, что деньги потратила на собственные нужды.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

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