Начинающий лихач на Volkswagen не смог справиться с управлением на трассе под Тольятти

В субботу, 14 января, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попал начинающий водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:45 18-летний водитель Volkswagen Polo ехал по дороге Димитровград — Тольятти. На 19,3 км он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали водитель и его 18-летний пассажир.

По данным ГИБДД, находившийся за рулем парень получил права чуть больше месяца назад — 3 декабря 2022 года. При этом его уже 22 раза поймали на превышении скорости.