Начинающий лихач на Volkswagen не смог справиться с управлением на трассе под Тольятти

В субботу, 14 января, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попал начинающий водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:45 18-летний водитель Volkswagen Polo ехал по дороге Димитровград — Тольятти. На 19,3 км он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В аварии пострадали водитель и его 18-летний пассажир.
По данным ГИБДД, находившийся за рулем парень получил права чуть больше месяца назад — 3 декабря 2022 года. При этом его уже 22 раза поймали на превышении скорости.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!