В Самаре состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова

28 февраля в Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Солистка — лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина (фортепиано).
В программе — "Симфонические танцы" (ор. 45) и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор (ор.18).
За годы активной творческой жизни Национальный филармонический оркестр России стал одним из ведущих симфонических оркестров страны, завоевал признание в России и за рубежом. Оркестр возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков.
С НФОР сотрудничают выдающиеся дирижеры современности. В его концертных программах принимают участие звезды мировой сцены. Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности.
Художественный руководитель оркестра — выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он реализовал свой многогранный талант в музыкальном искусстве и многих сферах общественной жизни. Владимир Спиваков — обладатель множества почетных наград и званий: народный артист СССР, Армении, Украины, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Маэстро удостоен Государственной премии СССР, ордена "Дружбы народов", ордена "За заслуги перед Отечеством", признан Артистом мира ЮНЕСКО. Владимиру Спивакову была присуждена Государственная премия России "за выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности".
Блистательная пианистка Екатерина Мечетина выступает с лучшими оркестрами России и Европы, даёт сольные концерты по всему миру. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние, и столь редкое сочетание завораживающей грации и невероятной сосредоточенности. Екатерина — лауреат многих международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Ферруччо Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США, I премия и Золотая медаль). С 2007 года — солистка Московской филармонии.
Стоимость билетов: 1000-4000 рублей. Начало в 19:00.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!