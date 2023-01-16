В Самаре состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова

28 февраля в Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Солистка — лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина (фортепиано).

В программе — "Симфонические танцы" (ор. 45) и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор (ор.18).

За годы активной творческой жизни Национальный филармонический оркестр России стал одним из ведущих симфонических оркестров страны, завоевал признание в России и за рубежом. Оркестр возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков.

С НФОР сотрудничают выдающиеся дирижеры современности. В его концертных программах принимают участие звезды мировой сцены. Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности.

Художественный руководитель оркестра — выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он реализовал свой многогранный талант в музыкальном искусстве и многих сферах общественной жизни. Владимир Спиваков — обладатель множества почетных наград и званий: народный артист СССР, Армении, Украины, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Маэстро удостоен Государственной премии СССР, ордена "Дружбы народов", ордена "За заслуги перед Отечеством", признан Артистом мира ЮНЕСКО. Владимиру Спивакову была присуждена Государственная премия России "за выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности".

Блистательная пианистка Екатерина Мечетина выступает с лучшими оркестрами России и Европы, даёт сольные концерты по всему миру. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние, и столь редкое сочетание завораживающей грации и невероятной сосредоточенности. Екатерина — лауреат многих международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Ферруччо Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США, I премия и Золотая медаль). С 2007 года — солистка Московской филармонии.

Стоимость билетов: 1000-4000 рублей. Начало в 19:00.