Новикомбанк обновил перечень категорий повышенного кешбэка

Держателям карт Новикомбанка с января доступен повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг в категориях: "Авиабилеты" и "Ж/д-билеты", "Аренда авто", "Искусство", "Книги", "Музыка". Кэшбэк будет начисляться за покупки по дебетовым, зарплатным и кредитным картам в трёх из шести перечисленных выше категориях. Выбрать три интересные для себя категории клиенты могут в мобильном приложении или Интернет-Банке. Предложение актуально до 28 февраля 2023 года.

В категорию "Авиабилеты" и "Ж/д билеты" входит оплата авиабилетов в онлайн-сервисах, офисах авиакомпаний, кассах аэропортов, а также междугородние и международные пассажирские перевозки.

Категория "Аренда авто" включает оплату проката автомобилей (крупные компании по прокату авто), грузовых автомобилей и автоприцепов, автодомов и кемперов.

В категорию "Искусство" входят покупки в музеях, арт-галереях и у дилеров, в винтажных, филателистических, нумизматических магазинах, продажа и ремонт в антикварных лавках, также оплата товаров религиозного назначения, ретро-предметов.

В категории "Книги" — оплата книг, газет, журналов, офисных товаров, канцелярских принадлежностей.

Категория "Музыка": музыкальные инструменты и сопутствующие товары.

Подключить программу "Кешбэк" можно к одной или нескольким картам в мобильном приложении банка и интернет-банке, контакт-центре, офисе банка или через персонального менеджера в организации, где клиент банка получает зарплату. Чем выше категория карты (например, МИР Премиальная), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Величина возврата также зависит от суммы покупок в месяц.