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Банк "Открытие" возобновил прием заявок по программе льготного автокредитования

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") возобновил прием заявок по программам льготного автокредитования. Ставка по кредиту с госсубсидией составляет от 8,9% годовых.

Получить льготное финансирование на покупку нового автомобиля в банке "Открытие" можно на сумму до 3 млн рублей, под залог приобретаемого автомобиля, сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 10%. Наилучшая ставка в 8,9% доступна при оформлении личного страхования и страхования приобретаемого авто, а также подключения услуги "Ставка автомобилиста". Под условия программы автокредитования в банке "Открытие" попадают легковые и легкие коммерческие автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также собираемые в Тульской области машины марки Haval.

В целом на рынке программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере базовой скидки в 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 25% (но не более 625 тыс. рублей). Предложение доступно семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, клиентам, впервые покупающим транспортное средство, работникам медицинских учреждений, а также военнослужащим, их семьям и военным пенсионерам. Льготной программой также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.

"Госпрограмма в 2023 году продолжит оставаться одним из основных факторов поддержки автомобильного рынка страны в непростых экономических условиях, прежде всего в сегменте продаж отечественных марок. Как и в прошлом году, мы ожидаем высокий интерес со стороны клиентов к программе, когда каждый третий автокредит во время ее действия был выдан банком с господдержкой", — отметила Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто".

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.  

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