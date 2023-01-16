Самарская область с опережением выполняет программу по расселению граждан из аварийного жилья

Итоги исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья и устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" рассмотрели на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.

К настоящему времени нарастающим итогом из аварийного жилого фонда расселено 11,27 тыс. граждан. Площадь расселенного жилого фонда составила 187 тыс. кв. м, что составляет 112% от планового показателя национального проекта в 166,4 тыс. кв. м.

Кроме того, заключено большое количество контрактов на приобретение квартир по 4-му и 5-му этапам адресной программы, рассчитанным до конца 2024 года. По 4 этапу контрактация выполнена на 90%, а по пятому заключены контракты на приобретение порядка 60% жилья.

Напомним, задачу досрочно выполнить программу по расселению граждан из аварийного жилья поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ (с января 2022 года - Фонд развития территорий). Срок исполнения программы - 31.12.24 г. (первоначальный срок - конец 2025 года).

Для главы региона и областного правительства это является одним из приоритетных направлений работы. Работа по расселению граждан из аварийного жилья год от года набирает обороты. Для сравнения: за три предыдущие года действия программы было расселено 107 тыс. м жилья. К слову, плановые показатели 2021 года по работе с "аварийкой" также были перевыполнены на 16%.

Программа по расселению выполнялась в непростых условиях растущего рынка и высокого спроса на жилье, когда застройщики предпочитали реализовывать квартиры в короткие сроки, а не резервировать под нужды госпрограмм по фиксированным ценам. Однако большинство девелоперов в рамках совместной работы с областным правительством заключили долгосрочные контракты с муниципалитетами на продажу квартир, таким образом включившись в решение социальных задач.

Форсировать работу по расселению граждан из аварийного жилфонда помогла досрочная контрактация - заблаговременное заключение договоров с девелоперами на приобретение жилья. Такую задачу поставил главам муниципалитетов председатель облправительства.

Кроме того, для городов и районов было своевременно увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Областные власти призвали глав территорий точечно взаимодействовать с девелоперами, использовать возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, авансировать 100%-ную стоимость жилья.

"Выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья было одной из наиболее важных задач, стоящих в текущем году перед регионом. И ее исполнение с превышением плановых показателей в достаточно непростых условиях - результат эффективной работы муниципалитетов, активной гражданской позиции бизнеса, своевременных управленческих решений. Мы не только перевыполнили годовой план, но и создали хороший задел на будущее. Уверен, что и в начавшемся году мы справимся с поставленными задачами", - отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства отметил высокую активность глав городов и районов по заключению контрактов по программам расселения на 2023 и 2024 годы, фактически до завершения мероприятий программы.