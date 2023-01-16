Самарская область с опережением выполняет программу по расселению граждан из аварийного жилья

Итоги исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья и устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" рассмотрели на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.
К настоящему времени нарастающим итогом из аварийного жилого фонда расселено 11,27 тыс. граждан. Площадь расселенного жилого фонда составила 187 тыс. кв. м, что составляет 112% от планового показателя национального проекта в 166,4 тыс. кв. м.
Кроме того, заключено большое количество контрактов на приобретение квартир по 4-му и 5-му этапам адресной программы, рассчитанным до конца 2024 года. По 4 этапу контрактация выполнена на 90%, а по пятому заключены контракты на приобретение порядка 60% жилья.
Напомним, задачу досрочно выполнить программу по расселению граждан из аварийного жилья поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ (с января 2022 года - Фонд развития территорий). Срок исполнения программы - 31.12.24 г. (первоначальный срок - конец 2025 года).
Для главы региона и областного правительства это является одним из приоритетных направлений работы. Работа по расселению граждан из аварийного жилья год от года набирает обороты. Для сравнения: за три предыдущие года действия программы было расселено 107 тыс. м жилья. К слову, плановые показатели 2021 года по работе с "аварийкой" также были перевыполнены на 16%.
Программа по расселению выполнялась в непростых условиях растущего рынка и высокого спроса на жилье, когда застройщики предпочитали реализовывать квартиры в короткие сроки, а не резервировать под нужды госпрограмм по фиксированным ценам. Однако большинство девелоперов в рамках совместной работы с областным правительством заключили долгосрочные контракты с муниципалитетами на продажу квартир, таким образом включившись в решение социальных задач.
Форсировать работу по расселению граждан из аварийного жилфонда помогла досрочная контрактация - заблаговременное заключение договоров с девелоперами на приобретение жилья. Такую задачу поставил главам муниципалитетов председатель облправительства.
Кроме того, для городов и районов было своевременно увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Областные власти призвали глав территорий точечно взаимодействовать с девелоперами, использовать возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, авансировать 100%-ную стоимость жилья.
"Выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья было одной из наиболее важных задач, стоящих в текущем году перед регионом. И ее исполнение с превышением плановых показателей в достаточно непростых условиях - результат эффективной работы муниципалитетов, активной гражданской позиции бизнеса, своевременных управленческих решений. Мы не только перевыполнили годовой план, но и создали хороший задел на будущее. Уверен, что и в начавшемся году мы справимся с поставленными задачами", - отметил Виктор Кудряшов.
Председатель областного правительства отметил высокую активность глав городов и районов по заключению контрактов по программам расселения на 2023 и 2024 годы, фактически до завершения мероприятий программы.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.