Юлия Белехова: "У Самарской области уникальная практика по социальному паспорту"

Представители Комитета семей воинов Отечества, которые в течение нескольких дней находились в регионе с рабочим визитом, высоко отметили опыт Самарской области по социальной поддержке участников СВО, а также членов их семей.
В числе задач Комитета, инициативу создания которого в прошлом году поддержал президент России Владимир Путин, - содействие Правительству РФ в разработке комплексной программы сопровождения участников СВО, а также членов их семей. Речь идет о психологическом сопровождении, социальной реабилитации, профессиональной переподготовке, трудоустройстве.
В минувшую субботу с представителями Комитета встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил участников делегации за ту помощь, которую они оказывают военнослужащим и их семьям, а также подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества всегда может рассчитывать на поддержку Самарской области.
Регион одним из первых в стране создал систему социальных паспортов семей военнослужащих. Это позволяет оперативно и слаженно отрабатывать все поступающие обращения. В работу активно включены все профильные ведомства, министерства, местные администрации. Как отметила руководитель Комитета Юлия Белехова, у региона уникальная практика по социальному паспорту, которую можно брать за основу и транслировать в других областях.
Сегодня в Самарской области ведется активная работа по созданию системы оказания психологической помощи участникам Специальной военной операции и членам их семей. Курирует эту работу заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.
"Мы работаем индивидуально по каждой семье, по каждому ребенку. На базе Областного центра социальной помощи семье и детям мы создали Центр психологической помощи - его специалисты оказывают поддержку всем военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и членам их семей. Центр координирует деятельность психологических служб, подведомственных Минздраву, Минсоцдему, Минобру, службе занятости. Главная наша задача - обеспечить грамотной психологической помощью эти категории людей. Методологическим центром этой работы стал Самарский государственный медицинский университет", - рассказал Александр Фетисов.
Кроме того, по инициативе Дмитрия Азарова из Москвы были приглашены два специалиста Федерального медико-биологического агентства с большим опытом работы по оказанию психологической помощи. Они провели ряд рабочих встреч с представителями профессионального сообщества с целью методологической поддержки по вопросам оказания психологической помощи семьям военнослужащих. Также федеральные эксперты провели для психологов и медицинских работников региона тренинг-занятие по психологической поддержке.
По оказанию духовно-психологической помощи семьям военнослужащих в регионе организовано взаимодействие с Русской православной церковью. Этот опыт также нашел поддержку у федеральных экспертов.
"У меня самое главное предложение - тесное взаимное сотрудничество. Мы будем помогать вам оказывать психологическую поддержку и тем, кто возвращается со спецоперации, и их семьям. И я считаю, обязательно в этой команде должен быть батюшка - вера зачастую очень помогает", - отметил Монах Киприан, Герой Советского Союза, полковник запаса Валерий Бурков.
Также сегодня в регионе ведется работа по внедрению проекта по жизненной ситуации "Возвращение с СВО". Этот проект получил высокую оценку в рамках акселератора социальных решений, проводимого Агентством стратегических инициатив. Здесь основной акцент был сделан на комплексной медицинской и медико-психологической реабилитации, для которой в Самарской области есть все возможности.
"Сегодня медицинские работники региона активно помогают военному госпиталю, который располагается в Самаре. Наши специалисты также проводят осмотры бойцов, проходящих сейчас там лечение. Также через систему социальных паспортов мы оказываем медицинскую помощь и членам семей военнослужащих. Кроме того, мы держим на контроле состояние всех наших бойцов-земляков, которые проходят лечение и в других госпиталях страны", - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Представители Комитета семей воинов Отечества предложили совместно проработать вопрос по созданию специальных психологических курсов, в том числе, для жен военнослужащих, которые будут возвращаться из зоны СВО.
Кроме того, сегодня в Самарской области ведется большая патриотическая работа. По инициативе Дмитрия Азарова в регионе создан патриотический кластер, который базируется в Доме офицеров Самарского гарнизона. Здесь располагается Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Сегодня кластер стал точкой притяжения всех неравнодушных жителей губернии. Здесь же находится и региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, участники которого оказывают поддержку мобилизованным и членам их семей.
"В Самарской области сложился интересный опыт патриотической работы. С сентября по ноябрь у нас все посвящено параду 7 ноября 1941 года. В этом году он проходил в регионе уже 12 раз. В Самару съезжаются представители всех кадетских расчетов ПФО. В этом году Минобороны разрешило пройти парадным маршем военнослужащим, убывающим в зону СВО. Это целое движение, комплексная работа, которая затрагивает каждого школьника, каждого студента. Через это идет серьезная патриотическая работа. Такой же патриотический проект у нас реализуется уже в весеннее время - это "Самарское знамя". Проект посвящен главной военной реликвии, которая была когда-то вышита монахинями Самарского Иверского монастыря", - отметил Александр Фетисов.
Все направления работы, которая ведется сегодня в регионе для оказания поддержки военнослужащим, членам их семей, позволяет бойцам сохранять силу духа и волю к победе, а их близким стать опорой и крепким тылом для защитников Отечества.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.