В понедельник, 16 января, в СКК "Дворец спорта им. Высоцкого" состоялся домашний матч в рамках Единой лиги ВТБ. По итогам игры БК "Самара" уступил "УНИКСУ". Счет составил 74:86.
"В напряженной борьбе уступаем сопернику и закрываем матч со счетом 74:86, — сообщили в пресс-службе самарского клуба. — Спасибо всем болельщикам за то, что были с нами в этот вечер и верили в команду до звука финальной сирены!".
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дерил Мэйкон, набравший 20 очков. В составе "Самары" 21 очко набрал Джеймс Эннис.
Следующая игра пройдет 19 января, в этот день БК "Самара" сыграет с БК "Минск". Начало в 19:00.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.