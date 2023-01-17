В понедельник, 16 января, в СКК "Дворец спорта им. Высоцкого" состоялся домашний матч в рамках Единой лиги ВТБ. По итогам игры БК "Самара" уступил "УНИКСУ". Счет составил 74:86.

"В напряженной борьбе уступаем сопернику и закрываем матч со счетом 74:86, — сообщили в пресс-службе самарского клуба. — Спасибо всем болельщикам за то, что были с нами в этот вечер и верили в команду до звука финальной сирены!".

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дерил Мэйкон, набравший 20 очков. В составе "Самары" 21 очко набрал Джеймс Эннис.

Следующая игра пройдет 19 января, в этот день БК "Самара" сыграет с БК "Минск". Начало в 19:00.