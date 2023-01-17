В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание

В понедельник, 16 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, итоги исполнения показателей нацпроектов в 2022 г., старт их реализации в 2023-м, меры поддержки молодых специалистов наиболее востребованных профессий и другие вопросы.

Руководитель регионального управления МЧС Олег Бойко в своем докладе остановился на рисках, связанных с предстоящим праздником Крещения и традиционными крещенскими купаниями в проруби. Он отметил, что толщина льда после прошедших морозов позволяет оборудовать места для крещенских купаний почти на всех водоемах в границах муниципальных образованиях области. Исключением является Жигулевск: здесь Волгу еще не сковало льдом.

Глава ведомства поделился прогнозом погоды до конца недели. В ближайшие дни столбик термометра остановится на отметке минус 15 минус 10 градусов Цельсия. К концу недели ожидается потепление: до минус девяти — минус пяти градусов.

О реализации национальных проектов доложил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Он отметил достижения минувшего года: из 148 целевых показателей национальных проектов регион выполнил 143. Введено в эксплуатацию 15 объектов капстроительства (это только в рамках капитального строительства по линии регионального минстроя). Всего же, с учетом отремонтированных зданий, число введенных объектов в Самарской области превышает 70. Однако национальные проекты — это не только новые детские сады, школы, поликлиники, дороги, обновленные парки и скверы. Это новый уровень комфорта, качества жизни, безопасная среда жизнедеятельности.

"Логика национальных проектов такова, что ежегодно значения целевых показателей, которые ими предусмотрены, становятся все более напряженными. Мы успешно справились со всеми задачами 2022 года, но в текущем году наша активность по достижению национальных целей должна только возрастать", — отметил председатель областного правительства.

Участники совещания обсудили отдельные направления, по которым необходимо усилить работу. Это, прежде всего, динамика по снижению количества ДТП с трагическим исходом. Количество таких происшествий за прошлый год сократилось на 5%. Однако Виктор Кудряшов подчеркнул, что перед регионом стоит задача более существенно снизить число опасных инцидентов и перевыполнить соответствующие показатели нацпроекта.

Среди положительных итогов прошедшего года — признанное на федеральном уровне лидерство региона в выполнении поставленных задач по вводу жилья, социальных объектов, строительству дорог, благоустройству.

В минувшем году в бюджет Самарской области удалось привлечь более 90 миллиардов рублей федеральной поддержки. Отремонтировано более 700 километров автодорог, возведено свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья. На год раньше срока открылась развязка на улице Ново-Садовой. Среди объектов, введенных в эксплуатацию в прошлом году — детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка". Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения — административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.

На 2023 г. задачи еще более значимые. Работа на площадках начнется с наступлением теплого периода, однако, как подчеркнул первый вице-губернатор, именно сейчас необходимо решить все подготовительные вопросы по проектированию, экспертизе, а также закупке необходимых материалов.

"За последние три-четыре года благодаря нашей совместной работе мы создали очень серьезный задел по вводу социальных объектов. Это позволяет нам успешно выполнять намеченные планы, вводить объекты раньше срока. Всего в рамках нацпроектов в будущем году планируется ввести 24 крупных социальных объекта, и я надеюсь, что благодаря созданному нами заделу мы уже летом сможем показать людям результаты этой работы", — заключил Виктор Кудряшов.