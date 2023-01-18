В Самарской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили данные об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшую неделю, с 9 по 15 января, количество заболевших гриппом и ОРВИ вновь выросло.
Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость гриппом шла на спад со 2 по 8 января. В этот период в регионе было зарегистрировано 96 случаев гриппа.
За вторую январскую неделю официально зарегистрировано 162 случая гриппа.
"В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 68,75%", — рассказали в управлении.
Кроме того, почти на 3 тысячи выросло количество заболевших ОРВИ — с 14885 случаев до 17614.
"В сравнении с предыдущей неделей 2023 г. отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 18,3%", — заключили в Роспотребнадзоре.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров