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Здравоохранение Общество

В Самарской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили данные об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшую неделю, с 9 по 15 января, количество заболевших гриппом и ОРВИ вновь выросло.

Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость гриппом шла на спад со 2 по 8 января. В этот период в регионе было зарегистрировано 96 случаев гриппа.

За вторую январскую неделю официально зарегистрировано 162 случая гриппа.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 68,75%", — рассказали в управлении.

Кроме того, почти на 3 тысячи выросло количество заболевших ОРВИ — с 14885 случаев до 17614.

"В сравнении с предыдущей неделей 2023 г. отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 18,3%", — заключили в Роспотребнадзоре.

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