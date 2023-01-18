"Ладья" обыграла "Красноярских рысей" во втором матче

В очередном матче Olimpbet чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась с "Красноярскими Рысями", которым тольяттинцы два дня назад проиграли 0:3.
В этот раз волжане вышли с серьезным настроем, и уже в первом периоде Данила Гроза открыл счет.
Во втором Карим Вафин, игравший на непривычной позиции центрального нападающего, и Михаил Снигирев увеличили счет — 0:3.
В третьем Александр Бажухин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.
Только после этого "Рыси" смогли отыграть две шайбы. Окончательный счет установил Остап Маслов — победа "Ладьи" со счетом 5:2.
Ее вратарь Сергей Шевченко отразил 41 бросок и одержал первую победу в МХЛ.
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