Банк "Открытие" начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

Клиенты банка "Открытие", которые пользуются услугами операторов большой четверки — Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 — теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.
Банк "Открытие" также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.
"Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка "Открытие". Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам", — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка "Открытие" Михаил Медведев.
Пользователям продуктов и сервисов банка "Открытие" по-прежнему доступны общие номера контакт-центра: 8 495 224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8 800 444-44-00 — бесплатный звонок по России.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").