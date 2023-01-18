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Банк "Открытие": на новогодних каникулах клиенты увеличили траты в маркетплейсах и сократили в магазинах масс-маркет и бытовой техники

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" проанализировал* траты клиентов в преддверии и во время новогодних каникул. Наибольший рост трат пришелся на популярные маркетплейсы и услуги ЖКХ. При этом снизились расходы клиентов на покупку в магазинах масс-маркет, бытовой техники и ювелирных салонах.

Зафиксирован значительный рост покупок на популярных маркетплейсах: OZON, Яндекс-Маркет, Wildberries и других — в 12 раз перед Новым годом и в 8 раз — после. При этом покупки в магазинах масс-маркет, напротив, снизились более, чем на треть — на 36% перед Новым годом и 27% — после. Уменьшились траты в магазинах бытовой техники: — 22% в преддверии Нового года и — 15% на выходных.

На треть выросли расходы на услуги ЖКХ. Перед Новым годом на 28% и на 37% — в новогодние каникулы. Это стало следствием досрочного повышения тарифов с 1 декабря 2022 года.

В сравнении с прошлым годом россияне сократили траты на поездки и путешествия. В предновогоднюю неделю на 16% и на 21% — в новогоднюю. По данным опроса банка "Открытие", в декабре прошлого года, 80% опрошенных собирались отмечать Новый год дома в кругу семьи. Это объясняет рост покупок в продуктовых магазинах — на 9% в предновогоднюю неделю и в неделю новогодних каникул. Также увеличились расходы на кафе и рестораны в предновогодние дни — на 3%, в новогодние выходные он остался на уровне прошлого года.

В целом клиенты банка в преддверии Нового года — с 26 декабря по 31 декабря потратили на 3% больше аналогичного периода 2021 года. В новогодние каникулы 2023 года объемы покупок снизились на четверть и не превысили прошлогодних значений.

*Исследование основано на анализе данных по банковским картам клиентов банка "Открытие" во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 26 декабря 2022 по 31 декабря 2022 и с 1 января 2023 по 8 января 2023.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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