В 2022 году "Т Плюс" оказала помощь 27 благотворительным проектам

В 2022 году Самарский филиал ПАО "Т Плюс" оказал помощь лечебным и учебным заведениям, детским садам, школам и реабилитационным центрам, приютам для животных и различным благотворительным фондам региона.

В частности, энергетики обеспечили транспортом дежурных врачей из клиник Самары и Тольятти, помогли с приобретением необходимого инвентаря детским садам и школам, а средним и высшим учебным заведениям оказали помощь в организации культурных мероприятий. В свою очередь при поддержке общественных организаций "Т Плюс" закупил продуктовые наборы, бытовую химию и канцтовары для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Среди организаций, получивших в прошлом году поддержку от энергокомпании, Дом культуры "Волжанин", Самарская публичная библиотека, Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей "Свежий ветер", благотворительный фонд "Хорошие истории", Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства "ВМЕСТЕ", Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области "Родные люди", детский сад "Березка" (Безенчук) и другие.