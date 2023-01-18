В 2022 году "Т Плюс" оказала помощь 27 благотворительным проектам

В 2022 году Самарский филиал ПАО "Т Плюс" оказал помощь лечебным и учебным заведениям, детским садам, школам и реабилитационным центрам, приютам для животных и различным благотворительным фондам региона.
В частности, энергетики обеспечили транспортом дежурных врачей из клиник Самары и Тольятти, помогли с приобретением необходимого инвентаря детским садам и школам, а средним и высшим учебным заведениям оказали помощь в организации культурных мероприятий. В свою очередь при поддержке общественных организаций "Т Плюс" закупил продуктовые наборы, бытовую химию и канцтовары для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Среди организаций, получивших в прошлом году поддержку от энергокомпании, Дом культуры "Волжанин", Самарская публичная библиотека, Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей "Свежий ветер", благотворительный фонд "Хорошие истории", Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства "ВМЕСТЕ", Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области "Родные люди", детский сад "Березка" (Безенчук) и другие.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!