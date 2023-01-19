Тольяттиазот обновил оборудование для нештатных газоспасателей

Обеспечение максимального уровня производственной безопасности — одно из приоритетных направлений в деятельности ПАО "ТОАЗ". Для его реализации компания обновила оборудование нештатных газоспасателей. Было приобретено 38 современных дыхательных аппаратов марки "ОМЕГА" отечественного производства, соответствующих требованиям ГОСТ.

Данные профессиональные аксессуары предназначены для защиты органов дыхания и зрения при работе в загазованной или задымленной среде, где невозможно применение фильтрующих противогазов. Дыхательный аппарат газоспасателя включает в себя маску, подвесную систему, редуктор с системой шлангов, манометром и сигнальным устройством и баллон объемом семь литров. Баллон заправляют сжатым воздухом: для этого на базе газоспасательной службы ТОАЗа есть специальный компрессор, который закачивает воздух в баллоны под давлением 300 атмосфер.

Новым оборудованием будут обеспечены все формирования нештатных газоспасателей. К ним относятся работники основных производственных цехов, прошедшие дополнительное обучение и участвующие в регулярных тренировках под руководством заместителя начальника службы аварийно-спасательных формирований — командира пункта ведомственного газоспасательного взвода. Служба аварийно-спасательных формирований ТОАЗа также включает в себя ведомственный газоспасательный взвод, штатных пожарных и добровольные пожарные дружины.

"Задача нашей службы — обеспечивать безопасность на производстве. Для выполнения своих профессиональных обязанностей компания своевременно обеспечивает специалистов необходимой экипировкой. При выборе нового оборудования нами учитывались тактико-технические особенности: высокий уровень безопасности и комфорт в работе, простота в обслуживании и эргономичность. На данный момент мы обновили оборудование тех, кто непосредственно обеспечивает безопасность в производственных цехах. Сейчас оборудование тестируют, проводятся необходимые тренировки", — отметил начальник службы аварийно-спасательных формирований ПАО "ТОАЗ" Александр Гаврилов.