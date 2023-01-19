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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот обновил оборудование для нештатных газоспасателей

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обеспечение максимального уровня производственной безопасности — одно из приоритетных направлений в деятельности ПАО "ТОАЗ". Для его реализации компания обновила оборудование нештатных газоспасателей. Было приобретено 38 современных дыхательных аппаратов марки "ОМЕГА" отечественного производства, соответствующих требованиям ГОСТ.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Данные профессиональные аксессуары предназначены для защиты органов дыхания и зрения при работе в загазованной или задымленной среде, где невозможно применение фильтрующих противогазов. Дыхательный аппарат газоспасателя включает в себя маску, подвесную систему, редуктор с системой шлангов, манометром и сигнальным устройством и баллон объемом семь литров. Баллон заправляют сжатым воздухом: для этого на базе газоспасательной службы ТОАЗа есть специальный компрессор, который закачивает воздух в баллоны под давлением 300 атмосфер.

Новым оборудованием будут обеспечены все формирования нештатных газоспасателей. К ним относятся работники основных производственных цехов, прошедшие дополнительное обучение и участвующие в регулярных тренировках под руководством заместителя начальника службы аварийно-спасательных формирований — командира пункта ведомственного газоспасательного взвода. Служба аварийно-спасательных формирований ТОАЗа также включает в себя ведомственный газоспасательный взвод, штатных пожарных и добровольные пожарные дружины.

"Задача нашей службы — обеспечивать безопасность на производстве. Для выполнения своих профессиональных обязанностей компания своевременно обеспечивает специалистов необходимой экипировкой. При выборе нового оборудования нами учитывались тактико-технические особенности: высокий уровень безопасности и комфорт в работе, простота в обслуживании и эргономичность. На данный момент мы обновили оборудование тех, кто непосредственно обеспечивает безопасность в производственных цехах. Сейчас оборудование тестируют, проводятся необходимые тренировки", — отметил начальник службы аварийно-спасательных формирований ПАО "ТОАЗ" Александр Гаврилов.

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