В горящем доме в центре Самары нашли погибшего

Во время тушения пожара на ул. Арцыбушевской, 110 в Самаре нашли тело погибшего. Об этом сообщает региональное МЧС.

Напомним, нежилой деревянный дом загорелся в 15:46. Площадь пожара 60 кв. м. Есть угроза распространения огня на другие здания.

Кроме того, с 16:20 перекрыто движение на ул. Арцыбушевской от ул. Маяковского до ул. Ульяновской в оба направления. Автобусы маршрута №34 будут следовать в объезд: ул. Арцыбушевская - ул. Вилоновская - ул. Буянова в направлении из города; ул. Арцыбушевская - ул. Маяковского - ул. Самарская в направлении в город.