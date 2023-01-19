Новикомбанк стал победителем отбора на право размещения средств бюджета Самарской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в отборе на право размещения временно свободных средств бюджета Самарской области на банковских депозитах в 2023 году. Отбор был проведен Главным управлением организации торгов по Самарской области среди коммерческих банков, соответствующих специальным критериям.

Устойчивые позиции Новикомбанка на финансовом рынке позволили банку стать победителем отбора на право размещения временно свободных средств бюджета Самарской области второй год подряд.

Размещение средств Самарской области на банковских депозитах дает возможность увеличить поступления в бюджет, создавая условия для устойчивого экономического роста. Эффективное управление свободной ликвидностью — одна из важнейших задач региональных финансовых органов, позволяющая получать дополнительный доход в областной бюджет.

Один из ключевых критериев отбора банка для работы с бюджетными средствами — высокий уровень кредитного рейтинга — не ниже А- от АКРА или ruA- от "Эксперт РА". На данный момент у Новикомбанка действуют следующие рейтинги: ruA+ от "Эксперт РА", A+ от АКРА и АА- от НКР. Благодаря повышению рейтингов в 2022 году банк получил возможность увеличить объем размещения средств региональных органов власти и будет продолжать наращивать это сотрудничество.

"Тот факт, что Новикомбанк стал победителем отбора второй год подряд — это хороший пример развития системных взаимоотношений с органами государственной региональной власти. Размещение денежных средств на депозитах Новикомбанка позволяет не только диверсифицировать источники фондирования, но и предоставляет дополнительные ресурсы для кредитования реального сектора экономики регионов. Мы рады продолжить сотрудничество с таким крупным регионом и готовы расширять взаимодействие с другими субъектами, предлагая наиболее выгодные условия", — прокомментировал управляющий дополнительного офиса Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров.