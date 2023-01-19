16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Новикомбанк стал победителем отбора на право размещения средств бюджета Самарской области

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в отборе на право размещения временно свободных средств бюджета Самарской области на банковских депозитах в 2023 году. Отбор был проведен Главным управлением организации торгов по Самарской области среди коммерческих банков, соответствующих специальным критериям.

Устойчивые позиции Новикомбанка на финансовом рынке позволили банку стать победителем отбора на право размещения временно свободных средств бюджета Самарской области второй год подряд.

Размещение средств Самарской области на банковских депозитах дает возможность увеличить поступления в бюджет, создавая условия для устойчивого экономического роста. Эффективное управление свободной ликвидностью — одна из важнейших задач региональных финансовых органов, позволяющая получать дополнительный доход в областной бюджет.

Один из ключевых критериев отбора банка для работы с бюджетными средствами — высокий уровень кредитного рейтинга — не ниже А- от АКРА или ruA- от "Эксперт РА". На данный момент у Новикомбанка действуют следующие рейтинги: ruA+ от "Эксперт РА", A+ от АКРА и АА- от НКР. Благодаря повышению рейтингов в 2022 году банк получил возможность увеличить объем размещения средств региональных органов власти и будет продолжать наращивать это сотрудничество.

"Тот факт, что Новикомбанк стал победителем отбора второй год подряд — это хороший пример развития системных взаимоотношений с органами государственной региональной власти. Размещение денежных средств на депозитах Новикомбанка позволяет не только диверсифицировать источники фондирования, но и предоставляет дополнительные ресурсы для кредитования реального сектора экономики регионов. Мы рады продолжить сотрудничество с таким крупным регионом и готовы расширять взаимодействие с другими субъектами, предлагая наиболее выгодные условия", — прокомментировал управляющий дополнительного офиса Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5