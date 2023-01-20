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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина представят ретроспективу фотографа Владимира Лагранжа

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей имени Алабина приглашает на выставку одного из самых известных фотографов оттепели и постсоветского пространства. В рамках региональной программы Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа (1939-2022) — автора, чье творчество стало олицетворением "оттепельных" 60-х.

Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, — расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства "Магнум".

Отказываясь от постановочных, "застылых" кадров, Лагранж создавал портрет эпохи — с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства. "Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов…их жизнью, причем предельно правдиво", — писал он.

Выставка откроется 26 января в 19:00.

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