В музее Алабина представят ретроспективу фотографа Владимира Лагранжа

Музей имени Алабина приглашает на выставку одного из самых известных фотографов оттепели и постсоветского пространства. В рамках региональной программы Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа (1939-2022) — автора, чье творчество стало олицетворением "оттепельных" 60-х.

Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, — расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства "Магнум".

Отказываясь от постановочных, "застылых" кадров, Лагранж создавал портрет эпохи — с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства. "Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов…их жизнью, причем предельно правдиво", — писал он.

Выставка откроется 26 января в 19:00.