Двое мужчин пострадали при пожаре в гаражах в Новокуйбышевске

В пятницу, 20 января, при пожаре в гаражах в Новокуйбышевске пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, примерно в 11:44 начался пожар в гаражах на ул. Чернышевского, 11а. Горели три гаража на площади 150 кв. м и автомобиль Subaru.

В 12:14 пожар локализовали, а в 13:19 полностью ликвидировали.

В результате пострадали двое мужчин. Обстоятельства случившегося устанавливают.