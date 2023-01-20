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Баскетбол Спорт

Форвард Малкольм Томас покидает БК "Самара"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард Малкольм Томас покидает БК "Самара". Соглашение расторгнуто по инициативе игрока.

Томас присоединился к самарскому клубу летом 2022 г. и провел за "Самару" 13 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 6,5 подбора.

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