Форвард Малкольм Томас покидает БК "Самара". Соглашение расторгнуто по инициативе игрока.

Томас присоединился к самарскому клубу летом 2022 г. и провел за "Самару" 13 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 6,5 подбора.