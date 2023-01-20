Форвард Малкольм Томас покидает БК "Самара". Соглашение расторгнуто по инициативе игрока.
Томас присоединился к самарскому клубу летом 2022 г. и провел за "Самару" 13 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 6,5 подбора.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.