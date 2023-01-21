Три человека пострадали при массовом ДТП в Тольятти

В субботу, 21 января, в Тольятти 34-летний водитель автомобиля Chery Tiggo в 00:10 в районе дома № 34 по ул. Дзержинского столкнулся с ехавшим впереди Renault Logan.

От удара Renault Logan допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 37-летний водитель. Solaris ударился в стоявший впереди автомобиль Lada Granta.

В ДТП пострадали три человека: 42-летний водитель автомобиля Renault Logan и два его пассажира — 53-летний мужчина и 45-летняя женщина. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где мужчинам назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.