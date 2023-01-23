Женский БК "Самара" в Москве переиграл "Динамо" — 87:63

В конце стартового периода "Самара", во многом усилиями Дарьи Колосовской и Лиры Маседу, выдала рывок 11:1, вырвавшись вперед и, казалось, перехватив инициативу. Но москвичек это ничуть не смутило: еще несколько раз им удавалось повести в счете, и только к большому перерыву наша команда вернула себе какой-никакой задел: 37:29.

В третьем периоде те же Колосовская и Лира Маседу при активной поддержке Натальи Ясевичене довели разницу до 10+, в начале заключительной десятиминутки Анна Зайцева и Анастасия Комарова обозначили 20-очковый перевес "Самары" — оставалось довести матч до очередной победы. Что наша команда и сделала.