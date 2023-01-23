Журналист "Волга Ньюс" стал призером конкурса "Экотур-2022"

"Тольяттикаучук" подвел итоги 11-го ежегодного конкурса "Экотур-2022", наградив лучших журналистов и блогеров Самарской области, освещающих тему экологии.

В числе призеров конкурса — журналист портала "Волга Ньюс" Юлия Шехмаметьева, получившая третье место в номинации "Лучший материал в интернет-изданиях".

В этом году на конкурс было подано более 40 заявок. Работы участников оценивали эксперты в области экологии, журналистики, связей с общественностью.

"Очень приятно, что интерес к авторскому конкурсу, который проводит "Тольяттикаучук", растет — становится больше заявок, увеличивается и количество желающих отправиться в наши экотуры. Радует, что в числе участников наших коммуникационных экологических проектов много людей, для которых забота об окружающей среде не просто интересная тема для статьи, а образ жизни", — отметил генеральный директор предприятия "Тольяттикаучук" Юрий Морозов.