В Самаре осудили мужчину, обокравшего дочь и бывшую жену

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело гражданина Армении, которого обвиняли в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2022 г. мужчина воспользовался ключами, которые забыла его дочь в машине, незаконно зашел в квартиру бывшей жены и забрал оттуда 190 тыс. рублей.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.