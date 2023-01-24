Гандбольная "Лада" обыграла "Университет"

В своем 24-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" нанесла поражение "Университету" из Ижевска — 37:19 (17:12).
В заявке тольяттинок на эту заключительную для них на первой стадии чемпионата встречу оказались сразу две дебютантки. Но если для 19-летней Александры Островской из "Лады-2" ввод в состав главной клубной команды может в нынешнем сезоне стать эпизодическим, если не разовым явлением, то вхождение оттуда же в тренерский штаб основной дружины Оксаны Роменской планируется на постоянной основе. За исключением тех случаев, когда дублю без нее будет не обойтись. Иначе говоря, трехкратная чемпионка мира рассчитывает успевать и там, и там с приоритетом в пользу "Лады" номер один.
Ольга Фомина, после того как Алёна Амельченко открыла счет, вогнала в гостевую сетку кряду три мяча. А Юлия Кунцевич, как говорят в простонародье, с жаждой "хавала" в начале всё подряд, включая ближние дуэли и "семерики".
Два из трех нереализованных ижевчанками пенальти в дебюте поединка, правда, не совсем ее заслуга (гости били по цели недостаточно точно). Но в том, что "Лада" к десятой минуте накопила уже шесть безответных мячей, она причастна больше остальных. Тайм-аут дал живительный толчок "Университету". Виктория Вахрушева броском с правого фланга счет наконец-то размочила (6:1). Затем наши, однако, довели отрыв до "плюс восьми". И лишь потом, принявшись активно экспериментировать с составом, позволили притухшим было ижевчанкам тягу к энергичному ведению борьбы расшевелить.
Вскоре после прохождения экватора первого тайма Лилия Чужанова, которую признали у удмуртских гандболисток лучшей по итогам матча, разразилась неожиданным для всех хет-триком. В ответ в ворота "студенток" ничего не прилетело, и теперь уже Екатерина Маренникова, реагируя на внезапно образовавшиеся "плюс пять", запросила свой минутный перерыв. Однако к моменту сирены, отправившей оппонентов отдыхать в раздевалки, этот гандикап был сохранен. А сразу после отдыха разрыв сократился до четырех мячей. И тут в дело решительно вмешалась сменщица Кунцевич — Дарья Деревень.
Выручив свою команду в сложной дуэли с Вахрушевой, она, как позже выяснилось, больше чем на полтайма наглухо законсервировала наш пост "номер один". Второй гол после перерыва в "рамку" будущей обладательницы приза лучшей у "Лады" был забит за тринадцать минут до финальной сирены, после того как Дарья Милова сделала счет зеркальным (31:13).
На конечном промежутке встречи гостям было благодушно дозволено поиграть с волжанками на равных. Но ничего другого, кроме разгрома (особенно с учетом удручающей реализации семиметровых — один из девяти), этот матч им принести не мог.
Фактически уже сейчас, за тур до окончания первой части "регулярки", в котором "Лада" не участвует, семерка лучших клубов суперлиги закрепилась на своих итоговых позициях. И уже можно в принципе смело верстать календарь дальнейших игр. Но чисто теоретически второе и третье места еще не обрели своих владельцев. Поэтому оговоримся, что с вероятностью в 99,9 процентов "Лада" свой следующий матч в рамках OLIMPBET Суперлиги проведет дома 8 февраля с "Астраханочкой". И с ней же, как известно, 30 января разыграет в Астрахани в четвертьфинале Кубка России путевку на "Финал четырех".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!