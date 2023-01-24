В Самарской области сократилось количество правонарушений в сфере охоты и рыболовства

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с врио руководителя департамента охоты и рыболовства региона Виталием Платоновым. Временно исполняющий обязанности главы ведомства доложил председателю правительства об итогах работы в минувшем году и планах на текущий год.

Основными задачами департамента остаются сохранение охотничьих ресурсов, контрольно-надзорная деятельность, заключение охотхозяйственных соглашений и сохранение водных биологических ресурсов.

Пресечение незаконной добычи животных или борьба с браконьерами — один из самых сложных и в то же время эффективных методов сохранить поголовье диких животных, снизить негативное воздействие человека на природу.

Виталий Платонов сообщил, что в прошлом году департаментом было возбуждено 724 дела об административных правонарушениях в сфере охоты и рыболовства, что на 36% меньше, чем в 2021 году.

Доля привлеченных к ответственности составила более 98%, в бюджет Самарской области направлено более 6,5 миллиона рублей в качестве компенсации вреда охотничьим ресурсам. По решению судов было лишено права охоты 38 нарушителей, конфисковано 11 единиц огнестрельного оружия. Целевые показатели эффективности работы департамента, установленные Минприроды РФ для субъектов Российской Федерации, выполнены с превышением.

По мнению врио руководителя департамента, сокращение числа правонарушений связано с усилением профилактической работы. Об инцидентах, связанных с задержанием браконьеров, и понесенном ими наказании ведомство регулярно сообщает в соцсетях и средствах массовой информации.

Из открытых источников любители охоты и рыболовства могут также узнать о сроках открытия сезона добычи определенных видов животных. Так, с 10 января в регионе запрещена охота на лося и косулю, но продолжается разрешенная добыча лисы, кабана и зайца.

Принятые меры позитивно влияют на сохранение поголовья животных. Так, прибавили в количестве по сравнению с прошлым годом популяция сибирской косули (16,1 тысячи голов против 15,3 в прошлом году), лося, зайца. Общая численность охотничьих ресурсов области увеличилась на 8,7%.

Значительный урон поголовью косули наносили любители охотиться со снегоходов. Большую роль в борьбе с браконьерами сыграло оснащение ведомства специальной техникой.

"Начиная с 2019 года подразделения егерей получали новые спецсредства, служебное оружие, технику и транспорт. Сегодня они полностью укомплектованы необходимым снаряжением, парк техники существенно обновлен", — рассказал Виталий Платонов.

Борьба с браконьерами — не единственное направление деятельности ведомства. Сотрудники департамента и подведомственных организаций ведут государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, учитывают численность диких животных (по 76 видам), отслеживают их передвижения, осуществляют подкормку.

Важным направлением работы департамента является предоставление государственных услуг. В основном это выдача разрешений на охоту, предоставление и аннулирование охотничьих билетов. В прошлом году граждане обращались в департамент 12 979 раз.

Сегодня сфера государственных сервисов переживает процесс цифровой трансформации. Граждане могут обратиться за получением охотничьего билета или разрешения на охоту дистанционно, воспользовавшись информационной системой "Охота", которая интегрирована в портал "Госуслуги". Документ любителям охоты направят по почте. В прошлом году, как отмечает Виталий Платонов, электронный формат взаимодействия с ведомством выбрали около 10% охотников, но в будущем году ожидается, что это число возрастет.

"Сфера охоты и рыболовства очень важная, необходимо продолжать наводить здесь порядок. Прошу своевременно сообщать о рисках, проблемах, которые можно решить с помощью областных ресурсов", — отметил в завершение встречи Виктор Кудряшов.