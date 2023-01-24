Деревенские парни из Самарской области развлекались на украденную пенсию

В Камышлинском районе Самарской области полицейские задержали двоих парней по подозрению в краже у пенсионера. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
62-летний мужчина пожаловался правоохранителям, что знакомый 18-летний парень украл 13 тыс. руб. с его банковской карты. Потерпевший не сразу обратился в полицию, так как сначала пытался вернуть деньги самостоятельно.
Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что в декабре 2022 г. вместе с 17-летним другом пришел к пенсионеру и попросил телефон, чтобы выйти в интернет. Во время этого парень увидел оповещение о зачислении пенсии и незаметно через мобильное приложение перевел деньги на счет несовершеннолетнего приятеля. Украденные средства парни потратили на алкоголь и развлечения.
Теперь в отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Старшего из них отправили под стражу.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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