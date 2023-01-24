Джефф Монсон посетит Кубок губернатора Самарской области

Двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон посетит открытие детско-юношеского фестиваля единоборств "Кубок губернатора Самарской области", сообщает Telegram-канал Самарской области.

Кубок губернатора состоится уже во второй раз, в этом году он пройдет 28–29 января. Организатором выступает Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ при поддержке Правительства Самарской области.

Джефф Монсон проведет автограф-сессию.

Участники — спортсмены от 6 до 17 лет из 25 регионов России и из Казахстана. Кроме соревнований по тхэквондо, кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу, зрителям обещают обширную программу.

Открытие турнира в 15:00 во Дворце спорта в Самаре.