В Самарской области подвели итоги работы региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС

Во вторник, 24 января, в правительстве региона подвели итоги деятельности гражданской обороны, территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году.

Совещание по подведению итогов и постановке задач на текущий год провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций находятся в числе приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона.

"В 2022 году благодаря совместной деятельности всех органов управления, сил и средств подразделений пожарных, спасателей, медиков и других специалистов были успешно ликвидированы чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, достигнуто сокращение количества техногенных и природных пожаров, а также количества погибших при пожарах. Кроме этого, произошло сокращение числа происшествий на водных объектах и количества погибших на водоемах граждан", - открыл совещание председатель правительства Самарской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в прошлом году в регионе было ликвидировано 7 чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых нарушались условия жизнедеятельности населения (в 2021 году таких ситуаций было 10). Реагирование органов управления, сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС было своевременным и достаточным, что позволило минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Под постоянным контролем находилась обстановка в паводковый период, были выполнены все необходимые мероприятия по защите населения и территорий. Всего за период прохождения весеннего половодья на территории Самарской области в зоне подтопления оказались 4 жилых дома, 279 приусадебных участка, 22 садоводческих участка, 4 низководных моста, 1 социально-значимый объект, 1 участок автомобильной дороги.

На водных объектах Самарской области сократилось количество происшествий, на 24% снизилось количество случаев гибели людей на воде. Большинство несчастных случаев произошло в необорудованных, запрещенных для купания местах. Основными причинами названы купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение мер безопасности при купании и во время рыбной ловли, отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.

На совещании было отмечено, что в 2022 году в Самарской области было открыто 46 пляжей - это на 10 больше, чем в предыдущем.

В 2022 году значительно снизилось количество техногенных пожаров (произошло 5926 пожаров, снижение по сравнению с 2021 годом составило 42,2%).

В ходе пожароопасного периода 2022 года на территории Самарской области зарегистрирован 931 случай загорания сухой травянистой растительности (количество случаев уменьшилось на 74,3%). За нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров органами надзорной деятельности МЧС России составлен 101 протокол об административных правонарушениях, органами местного самоуправления - 967 протоколов.

В регионе ведется работа по созданию новых пожарно-спасательных подразделений. Так, в целях сокращения времени прибытия на пожары в 2022 году введено в эксплуатацию пожарное депо на 2 машино-места в селе Зольное городского округа Жигулевск, на базе которого за счет средств областного бюджета создана новая пожарно-спасательная часть (26 штатных единиц).

Для укрепления материально-технического оснащения противопожарной службы и поисково-спасательной службы из областного бюджета в прошлом году выделено более 163 млн рублей. Приобретены 7 единиц пожарной автотехники, 3 единицы спасательной техники, проведен капитальный ремонт двух пожарных депо и в 13 сделаны текущие ремонты.

На совещании также проанализировали работу добровольной пожарной охраны. Всего на территории Самарской области создано 158 добровольных пожарных команд, численностью 652 человека, и 371 добровольная пожарная дружина (10256 человек).

Добровольные пожарные команды привлекались к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 675 раз, что составляет 12,3% от общего количества пожаров, из них самостоятельно потушено 64 пожара. Наиболее часто добровольцы привлекаются на тушение пожаров в населенных пунктах.

Председатель областного правительства поставил задачи службам ГО и ЧС на 2023 год: "Итоги прошлого года показывают, что региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работает эффективно. Важная роль в этом принадлежит профилактической работе по предупреждению пожаров, обеспечению безопасности на водных объектах, которую мы проводим на постоянной основе. Всегда тщательно готовимся к разным ситуациям, проводим соответствующие тренировки. Задача в следующем году эту профилактическую работу продолжать".

Среди поставленных задач - реализация Стратегии в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, совершенствование нормативной правовой и методической базы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение учений и тренировок в рамках РСЧС, модернизация систем оповещения населения.

"Если говорить о приоритетах, основной акцент в этом году мы сделаем на обеспечение безопасности коммунальных систем. Региону удалось привлечь более 2,5 млрд руб. из федерального бюджета на перекладку 572 км водопроводных, тепловых, канализационных сетей. Это один из самых больших среди субъектов РФ объемов финансирования. Исполняются инвестиционные программы предприятий-монополистов, и в текущем году только за счет этих программ будет переложено 124 км тепловых сетей. Благодаря такой системной работе постепенно сокращается износ коммуникаций. Кроме того, особое внимание будем уделять вопросам пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы - это школы, больницы, учреждения социального обслуживания. Будем финансировать масштабную программу капитального ремонта таких учреждений", - заключил Виктор Кудряшов.