ВТБ в Самарской области выдал почти 1 млрд рублей в рамках программ автокредитования

В 2022 году жители Самарской области оформили свыше 1,1 тыс. займов на приобретение автомобиля на сумму порядка 1 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе по итогам года составил 1,143 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом.

Наиболее активным периодом в автокредитовании в прошедшем году стали июль и август — за этот период ВТБ выдал жителям области 267 млн рублей. Повышенный спрос на автомобили во второй половине лета был связан с возобновлением программы льготного автокредитования.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada — на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок вошли также KIA, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen и Renault.

В целом по стране клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

"В 2022 году госпрограмма существенно поддержала покупательский спрос, позволив нашим клиентам приобретать автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, Evolute со скидкой до 20% от их стоимости. В этом году мы продолжили выдачи автокредитов в рамках льготной программы. Наши заемщики могут выбрать для себя наиболее удобный способ подачи заявки — в офисе банка либо через личный кабинет в ВТБ Онлайн", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.