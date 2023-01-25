За 9 месяцев 2022 г. самарскому бизнесу доначислили 22,6 млрд руб. налогов и штрафов

За первые три квартала 2022 г. в результате камеральных и выездных налоговых проверок самарскому бизнесу дополнительно начислили 22,6 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Такие цифры приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.
Сумма таких начислений в Самарской области за аналогичный период 2021 г. была в 4,2 раза меньше - 5,4 млрд рублей.
В целом по стране объем доначислений и штрафов за первые три квартала 2022 г. вырос в 2,2 раза - до 598 млрд рублей.
Наибольший прирост налоговых доначислений произошел в экономически развитых регионах. Больше всего выросли доплаты в бюджет со стороны предприятий Москвы (+94,5 млрд руб.), Подмосковья (+37,4 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+22,1 млрд руб.), Татарстана (+17,8 млрд руб.) и Самарской области (+17,2 млрд руб.). Однако в пятой части регионов доначисления бизнесу снизились.
Налоговые доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя непосредственно сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей. С основной частью налогоплательщиков работают региональные налоговые инспекции (за 9 месяцев 2022 года на них пришлось около 89% от суммарных доначислений). Крупнейших налогоплательщиков контролируют межрегиональные инспекции, сформированные по отраслевому принципу (они выписали 11,3% доначислений). Таким образом, в региональных показателях доначислений не учитываются данные по крупным налогоплательщикам.
"Размер доначислений зависит от налоговой базы. Поэтому по мере роста налоговых сборов в постковидный период закономерно увеличивался и размер недоимки. Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки — их количество возросло в 1,5 раза, до 8 тыс. визитов. Средняя сумма доначисления по итогам выездных проверок также выросла — в 1,6 раза, с 40,9 млн руб. до 66,6 млн руб. В итоге доля доначислений в общих налоговых сборах возросла до 2,5% против 1,3% годом ранее", — обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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