За 9 месяцев 2022 г. самарскому бизнесу доначислили 22,6 млрд руб. налогов и штрафов

За первые три квартала 2022 г. в результате камеральных и выездных налоговых проверок самарскому бизнесу дополнительно начислили 22,6 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Такие цифры приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Сумма таких начислений в Самарской области за аналогичный период 2021 г. была в 4,2 раза меньше - 5,4 млрд рублей.

В целом по стране объем доначислений и штрафов за первые три квартала 2022 г. вырос в 2,2 раза - до 598 млрд рублей.

Наибольший прирост налоговых доначислений произошел в экономически развитых регионах. Больше всего выросли доплаты в бюджет со стороны предприятий Москвы (+94,5 млрд руб.), Подмосковья (+37,4 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+22,1 млрд руб.), Татарстана (+17,8 млрд руб.) и Самарской области (+17,2 млрд руб.). Однако в пятой части регионов доначисления бизнесу снизились.

Налоговые доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя непосредственно сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей. С основной частью налогоплательщиков работают региональные налоговые инспекции (за 9 месяцев 2022 года на них пришлось около 89% от суммарных доначислений). Крупнейших налогоплательщиков контролируют межрегиональные инспекции, сформированные по отраслевому принципу (они выписали 11,3% доначислений). Таким образом, в региональных показателях доначислений не учитываются данные по крупным налогоплательщикам.

"Размер доначислений зависит от налоговой базы. Поэтому по мере роста налоговых сборов в постковидный период закономерно увеличивался и размер недоимки. Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки — их количество возросло в 1,5 раза, до 8 тыс. визитов. Средняя сумма доначисления по итогам выездных проверок также выросла — в 1,6 раза, с 40,9 млн руб. до 66,6 млн руб. В итоге доля доначислений в общих налоговых сборах возросла до 2,5% против 1,3% годом ранее", — обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.