Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении

ВТБ подключает для клиентов сервис уведомлений от госорганов. Теперь пользователи ВТБ Онлайн смогут бесплатно получать информацию от Социального фонда России, постановления по штрафам ГИБДД и сообщения об исполнительном производстве.

ВТБ предлагает клиентам удобные банковские сервисы, которые помогают быстро и просто осуществлять повседневные операции. Новый функционал мобильного приложения позволит клиентам мгновенно получать информацию из различных ведомств и вовремя на нее реагировать, например, своевременно оплачивать штрафы или гасить задолженность по исполнительному производству. Уведомления будут приходить в формате СМС или пуш-сообщений, их перечень будет расширяться с развитием сервиса. Услуга для клиентов ВТБ полностью бесплатна.

"Ежемесячно от различных государственных структур россиянам приходит более 155 млн уведомлений на Госуслугах. Не все успевают отследить их получение и вовремя внести нужные платежи, в результате могут начисляться пени за просрочку. Новый сервис поможет клиентам избежать таких случаев и позволит своевременно получать информацию в "едином окне". Пользователи предпенсионного возраста вовремя получат сообщения, как оформить пенсию, а банк со своей стороны окажет им дополнительную поддержку. Первые клиенты с устройствами на Android смогут воспользоваться сервисом уже в январе, а массовый запуск запланирован в марте 2023. В дальнейшем мы планируем дорабатывать новый функционал и расширять число госорганизаций, сообщения от которых станут доступны в мобильном приложении", — комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Сервис "Госуведомления" пополнит список социальных услуг банка, которые упрощают взаимодействие клиента с государством. Уже сегодня пользователь ВТБ Онлайн может воспользоваться Социальным калькулятором, который после короткого опроса позволит узнать, какие пособия от государства положены, и поможет с их оформлением. А чтобы процесс заполнения заявлений был максимально простым, можно единожды выбрать счет для получения будущих выплат и пособий в Центре социальных выплат и привязать его к Госуслугам.