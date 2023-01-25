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Преступления Происшествия

За взятку приставам в Тольятти задержали местного бизнесмена

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, кто пытался, по версии следствия, дать взятку судебным приставам. За деньги работника ГУФССП пытались уговорить не сносить недвижимость.

Напомним, по версии правоохранителей, мужчина просил не сносить по решению суда незаконно построенное здание и попытался дать приставу Автозаводского района деньги. Сотрудник ФССП сообщил об этом дела начальству, и при передаче денег подозреваемого задержали.

Как стало известно журналисту Волга Ньюс, задержанный — предприниматель Сергей Дужик. Мужчина, по версии следствия, просил не сносить кафе на бульваре Курчатова. За эту "услугу" он предложил 25 тыс. рублей. Оперативной разработкой занимались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями областного управления МВД.

Интересно, что по информации судов, ранее уроженца города Грозный Сергея Дужика привлекали за реализацию алкоголя без сертификата соответствия и накладных в кафе-баре "Бермуды" на бульваре Курчатова, 126.

Сайт кафе-бара "Бермуды" сейчас не работает, но в интернете осталось много негативных отзывов, например, на тараканов в заведении и подмену говядины свининой.

Гид потребителя

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