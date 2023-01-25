Стало известно, кто пытался, по версии следствия, дать взятку судебным приставам. За деньги работника ГУФССП пытались уговорить не сносить недвижимость.
Напомним, по версии правоохранителей, мужчина просил не сносить по решению суда незаконно построенное здание и попытался дать приставу Автозаводского района деньги. Сотрудник ФССП сообщил об этом дела начальству, и при передаче денег подозреваемого задержали.
Как стало известно журналисту Волга Ньюс, задержанный — предприниматель Сергей Дужик. Мужчина, по версии следствия, просил не сносить кафе на бульваре Курчатова. За эту "услугу" он предложил 25 тыс. рублей. Оперативной разработкой занимались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями областного управления МВД.
Интересно, что по информации судов, ранее уроженца города Грозный Сергея Дужика привлекали за реализацию алкоголя без сертификата соответствия и накладных в кафе-баре "Бермуды" на бульваре Курчатова, 126.
Сайт кафе-бара "Бермуды" сейчас не работает, но в интернете осталось много негативных отзывов, например, на тараканов в заведении и подмену говядины свининой.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063