Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
Мужчина не хотел сносить незаконно построенное здание и попытался дать приставу Автозаводского района деньги за бездействие. Сотрудник ФССП сообщил о таком повороте дела начальству, и при передаче денег подозреваемого задержали.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063