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Туризм Общество

В Самарской области стартует конкурс "Все зимы России"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство туризма Самарской области приглашает принять участие в конкурсе "Все зимы России" в Telegram-канале.

"До 12 февраля пишите в комментариях под постом ваши предложения маршрутов и идей для зимних путешествий по Самарской области, размещайте посты и на своих страницах в социальных сетях с названием конкурса и использованием хештегов #нацпроекттуризм #путешествуюпороссии", - говорится в сообщении.

В комментариях можно рассказать:
— идеи зимних путешествий по нашему региону;
— самые интересные, красивые и необычные места и туристические объекты Самарской области, которые стоит посетить зимой;
— виды активного зимнего отдыха в Самарской области.

Самые интересные идеи и маршруты путешественников будут участвовать в конкурсе национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" — их опубликуют на федеральных интернет-площадках.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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