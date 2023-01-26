В Самарской области стартует конкурс "Все зимы России"

Министерство туризма Самарской области приглашает принять участие в конкурсе "Все зимы России" в Telegram-канале.

"До 12 февраля пишите в комментариях под постом ваши предложения маршрутов и идей для зимних путешествий по Самарской области, размещайте посты и на своих страницах в социальных сетях с названием конкурса и использованием хештегов #нацпроекттуризм #путешествуюпороссии", - говорится в сообщении.



В комментариях можно рассказать:

— идеи зимних путешествий по нашему региону;

— самые интересные, красивые и необычные места и туристические объекты Самарской области, которые стоит посетить зимой;

— виды активного зимнего отдыха в Самарской области.



Самые интересные идеи и маршруты путешественников будут участвовать в конкурсе национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" — их опубликуют на федеральных интернет-площадках.