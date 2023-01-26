Сотрудники "Т Плюс" приняли участие в квесте ко Дню студента

При поддержке компании "Т Плюс" и молодежного сообщества "За Волгу" в Самарском государственном техническом университете прошел квест, посвященный Дню студента. В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.
Команды по 8-10 человек должны были "прожить один день из жизни студента". Для этого они проходили тематические "станции" — 20 эпизодов студенческих будней учащегося СамГТУ: студвесна, столовая (сбор продуктов для обеда на ограниченную сумму), сленг, студенческий хит, посвят (посвящение в студенты) и другие. Одну из них готовил "Т Плюс", где команды на скорость собрали пазлы по энергосбережению и безопасности вблизи энергообъектов.
Сборная "Т Плюс" тоже приняла участие в студенческом квесте. В нее вошли сотрудники Самарской ГРЭС и "Предприятия тепловых сетей". За 1,5 часа, отведенные на испытания, они прошли 12 станций и показали один из лучших результатов.
Напомним, что "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ: руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза, а в 6 корпусе университета работает специальная аудитория "Т Плюс", где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.