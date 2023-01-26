Сотрудники "Т Плюс" приняли участие в квесте ко Дню студента

При поддержке компании "Т Плюс" и молодежного сообщества "За Волгу" в Самарском государственном техническом университете прошел квест, посвященный Дню студента. В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.

Команды по 8-10 человек должны были "прожить один день из жизни студента". Для этого они проходили тематические "станции" — 20 эпизодов студенческих будней учащегося СамГТУ: студвесна, столовая (сбор продуктов для обеда на ограниченную сумму), сленг, студенческий хит, посвят (посвящение в студенты) и другие. Одну из них готовил "Т Плюс", где команды на скорость собрали пазлы по энергосбережению и безопасности вблизи энергообъектов.

Сборная "Т Плюс" тоже приняла участие в студенческом квесте. В нее вошли сотрудники Самарской ГРЭС и "Предприятия тепловых сетей". За 1,5 часа, отведенные на испытания, они прошли 12 станций и показали один из лучших результатов.

Напомним, что "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ: руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза, а в 6 корпусе университета работает специальная аудитория "Т Плюс", где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.