В 2023 г. в Кинельском районе отремонтируют несколько дорог

Администрация села Чубовка Кинельского района ищет подрядчика, который займется строительством дорог местного значения в селе. Начальная цена контракта составляет 82,29 млн рублей.

В техзадании отмечается, что будут отремонтированы дороги на улицах Степная, Цветочная, Светлая, Лесная, а также проезд от дороги "Чубовка-Сырейка- ул. Ново-Полевая".

Подрядчик определится после 15 февраля. Он должен выполнить работы с 1 апреля по 1 сентября 2023 г.