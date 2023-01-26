Четыре вагона сошли с рельсов у станции Тургеневка в Самарской области

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В четверг, 26 января, около 6:10, ЧП произошло на втором пути станции Тургеневка КбшЖД. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура