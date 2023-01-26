"Росгосстрах" назвал самые популярные риски и опции у туристов в 2022 году

В 2022 году россияне при оформлении медицинской страховки для выезда за границу чаще всего включали в нее дополнительные риски и опции "Активный отдых" (17,2% полисов), "Несчастный случай" (16,9%), "Отмена поездки" (15,3%), "Утрата багажа" (15,2%). Резко выросла популярность дополнительных опций "Алкогольное опьянение", "Пляжный отдых", "Уже в поездке", "Карантин". Об этом свидетельствует статистика продаж полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) от компании "Росгосстрах" за 2022 год.

По сравнению с 2021 годом почти в два раза выросло число полисов с опцией "Хроническое заболевание" на случай обострения имеющихся болезней и с риском "Несчастный случай", предусматривающим страховую выплату при получении травмы, установлении инвалидности или смерти. Если в 2021 году опцию "Алкогольное опьянение", при которой страховым случаем признаются происшествия с клиентами, употреблявшими спиртное, выбирало не так много путешественников, то в 2022 году ее добавили в 1,2% оформленных в "Росгосстрахе" полисов. В 4 раза чаще по сравнению с 2021 годом россияне стали добавлять в полисы ВЗР опцию "Пляжный отдых" — она предполагает, что при солнечных ожогах, дерматитах, грибковых заболеваниях, инфекциях, вызванных вирусом, оплату лечения компенсирует страховщик.

Несмотря на значительное смягчение коронавирусных ограничений в ряде стран, россияне хотят максимально обезопасить свой отдых от возможных неприятностей. В 2022 году в 12% полисов ВЗР к риску "Отмена поездки" была добавлена опция "Карантин" на случай, если в последний момент в месте запланированного отдыха будут введены ограничения на въезд или, уже находясь в стране пребывания, придется отправиться в обсерватор. В 2021 году всего 0,3% полисов включали эту опцию.

В 7 раз выросло число полисов с опцией "Уже в поездке". Если путешественник до поездки забыл купить полис ВЗР или же захотел продлить пребывание на отдыхе, а действие ранее оформленного полиса страхования заканчивается, благодаря включению этой опции в полис он продолжит находиться под страховой защитой в стране пребывания.

"По итогам 2022 года мы отмечаем, что наши соотечественники стараются максимально обезопасить свое здоровье, наполняя полис ВЗР полезными и нужными опциями. Сейчас набирает обороты внутренний туризм, и мы надеемся, что россияне будут так же сознательно относиться к поездкам по России, приобретая туристические медицинские страховки. Страховая сумма по полисам путешествующих по России — от 300 000 руб. По полису ОМС безусловно можно получить любую медицинскую помощь, но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Страховщик оперативно организует оказание медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках с современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов. По страховке клиенту возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице, оплатят визит родственника в город, где находится пострадавший, компенсируют оплату гостиницы после выписки, помогут вернуться домой после лечения", — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.