"Росгосстрах" назвал самые популярные риски и опции у туристов в 2022 году

В 2022 году россияне при оформлении медицинской страховки для выезда за границу чаще всего включали в нее дополнительные риски и опции "Активный отдых" (17,2% полисов), "Несчастный случай" (16,9%), "Отмена поездки" (15,3%), "Утрата багажа" (15,2%). Резко выросла популярность дополнительных опций "Алкогольное опьянение", "Пляжный отдых", "Уже в поездке", "Карантин". Об этом свидетельствует статистика продаж полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) от компании "Росгосстрах" за 2022 год.
По сравнению с 2021 годом почти в два раза выросло число полисов с опцией "Хроническое заболевание" на случай обострения имеющихся болезней и с риском "Несчастный случай", предусматривающим страховую выплату при получении травмы, установлении инвалидности или смерти. Если в 2021 году опцию "Алкогольное опьянение", при которой страховым случаем признаются происшествия с клиентами, употреблявшими спиртное, выбирало не так много путешественников, то в 2022 году ее добавили в 1,2% оформленных в "Росгосстрахе" полисов. В 4 раза чаще по сравнению с 2021 годом россияне стали добавлять в полисы ВЗР опцию "Пляжный отдых" — она предполагает, что при солнечных ожогах, дерматитах, грибковых заболеваниях, инфекциях, вызванных вирусом, оплату лечения компенсирует страховщик.
Несмотря на значительное смягчение коронавирусных ограничений в ряде стран, россияне хотят максимально обезопасить свой отдых от возможных неприятностей. В 2022 году в 12% полисов ВЗР к риску "Отмена поездки" была добавлена опция "Карантин" на случай, если в последний момент в месте запланированного отдыха будут введены ограничения на въезд или, уже находясь в стране пребывания, придется отправиться в обсерватор. В 2021 году всего 0,3% полисов включали эту опцию.
В 7 раз выросло число полисов с опцией "Уже в поездке". Если путешественник до поездки забыл купить полис ВЗР или же захотел продлить пребывание на отдыхе, а действие ранее оформленного полиса страхования заканчивается, благодаря включению этой опции в полис он продолжит находиться под страховой защитой в стране пребывания.
"По итогам 2022 года мы отмечаем, что наши соотечественники стараются максимально обезопасить свое здоровье, наполняя полис ВЗР полезными и нужными опциями. Сейчас набирает обороты внутренний туризм, и мы надеемся, что россияне будут так же сознательно относиться к поездкам по России, приобретая туристические медицинские страховки. Страховая сумма по полисам путешествующих по России — от 300 000 руб. По полису ОМС безусловно можно получить любую медицинскую помощь, но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Страховщик оперативно организует оказание медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках с современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов. По страховке клиенту возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице, оплатят визит родственника в город, где находится пострадавший, компенсируют оплату гостиницы после выписки, помогут вернуться домой после лечения", — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.