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Страхование Финансы

"Росгосстрах" назвал самые популярные риски и опции у туристов в 2022 году

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году россияне при оформлении медицинской страховки для выезда за границу чаще всего включали в нее дополнительные риски и опции "Активный отдых" (17,2% полисов), "Несчастный случай" (16,9%), "Отмена поездки" (15,3%), "Утрата багажа" (15,2%). Резко выросла популярность дополнительных опций "Алкогольное опьянение", "Пляжный отдых", "Уже в поездке", "Карантин". Об этом свидетельствует статистика продаж полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) от компании "Росгосстрах" за 2022 год.

По сравнению с 2021 годом почти в два раза выросло число полисов с опцией "Хроническое заболевание" на случай обострения имеющихся болезней и с риском "Несчастный случай", предусматривающим страховую выплату при получении травмы, установлении инвалидности или смерти. Если в 2021 году опцию "Алкогольное опьянение", при которой страховым случаем признаются происшествия с клиентами, употреблявшими спиртное, выбирало не так много путешественников, то в 2022 году ее добавили в 1,2% оформленных в "Росгосстрахе" полисов. В 4 раза чаще по сравнению с 2021 годом россияне стали добавлять в полисы ВЗР опцию "Пляжный отдых" — она предполагает, что при солнечных ожогах, дерматитах, грибковых заболеваниях, инфекциях, вызванных вирусом, оплату лечения компенсирует страховщик.

Несмотря на значительное смягчение коронавирусных ограничений в ряде стран, россияне хотят максимально обезопасить свой отдых от возможных неприятностей. В 2022 году в 12% полисов ВЗР к риску "Отмена поездки" была добавлена опция "Карантин" на случай, если в последний момент в месте запланированного отдыха будут введены ограничения на въезд или, уже находясь в стране пребывания, придется отправиться в обсерватор. В 2021 году всего 0,3% полисов включали эту опцию.

В 7 раз выросло число полисов с опцией "Уже в поездке". Если путешественник до поездки забыл купить полис ВЗР или же захотел продлить пребывание на отдыхе, а действие ранее оформленного полиса страхования заканчивается, благодаря включению этой опции в полис он продолжит находиться под страховой защитой в стране пребывания.

"По итогам 2022 года мы отмечаем, что наши соотечественники стараются максимально обезопасить свое здоровье, наполняя полис ВЗР полезными и нужными опциями. Сейчас набирает обороты внутренний туризм, и мы надеемся, что россияне будут так же сознательно относиться к поездкам по России, приобретая туристические медицинские страховки. Страховая сумма по полисам путешествующих по России — от 300 000 руб. По полису ОМС безусловно можно получить любую медицинскую помощь, но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Страховщик оперативно организует оказание медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках с современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов. По страховке клиенту возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице, оплатят визит родственника в город, где находится пострадавший, компенсируют оплату гостиницы после выписки, помогут вернуться домой после лечения", — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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