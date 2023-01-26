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Нефтехимия ТЭК

ТОАЗ поздравил с Днем студенчества ведущий вуз Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот принял участие в праздничных мероприятиях Тольяттинского государственного университета (ТГУ), посвященных Дню российского студенчества.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

По традиции праздник открывает торжественный прием ректора в честь студентов, достигших высоких результатов в учебной, спортивной и общественной деятельности, авторов социально значимых проектов и победителей региональных и федеральных конкурсов. Среди них — четыре студента Института химии и энергетики, которые были отмечены специальными подарками от Тольяттиазота за особые успехи в продвижении науки химии.

За долгие годы сотрудничества между предприятием и ТГУ сложились крепкие партнерские отношения. Выпускники университета — инженеры-технологи, энергетики, ремонтники, операторы, журналисты — успешно строят карьеру на производственной площадке Тольяттиазот. Уже сегодня студенты-третьекурсники могут стать частью дружной команды ТОАЗ, присоединившись к профориентационной программе "Стажировка". Студент получает возможность закрепить полученную теорию на практике под руководством наставника, подготовить дипломную работу, успешно ее защитить и продолжить работу на производстве в качестве молодого специалиста. На время прохождения программы стажер получает от предприятия финансовую поддержку в размере до 25 тыс. рублей ежемесячно. За последние три года более 120 студентов ТГУ прошли практику на заводе.

Для тех, кто не определился с местом будущей работы, специалисты кадровой службы ТОАЗ организуют ознакомительные экскурсии на промплощадку, презентуют ключевые профессии предприятия, рассказывают о его производственной и общественной жизни, условиях работы и преференциях, проводят мастер-классы.

Тольяттиазот оказывает поддержку Институту химии и энергетики ТГУ в оснащении специализированным оборудованием, а также адаптации учебной программы под производственные процессы химического предприятия. С 2016 года в ТГУ функционирует корпоративная лаборатория "Машины и аппараты химических производств", созданная при поддержке ПАО "ТОАЗ". Предприятие на регулярной основе обновляет оборудование лаборатории. На сегодняшний день в процессе реализации находится проект по созданию главного лекционного зала Института химии и энергетики ТГУ.

"Современные работодатели заинтересованы в целеустремленных и амбициозных молодых специалистах, готовых начать свой профессиональный путь на производстве. В своей работе мы используем лучшие практики по привлечению одаренных, "заточенных" на успех молодых людей и постоянно работаем над совершенствованием социальных, образовательных и мотивационных программ. На предприятии ведется последовательная политика по омоложению кадров, и в этом плане ТГУ для ТОАЗа — надежный партнер в подготовке квалифицированных молодых специалистов", — отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова.

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