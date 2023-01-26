Спасти чью-то жизнь: сотрудники Новикомбанка приняли участие в Дне донора

Сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, уже по традиции открыли новый корпоративный год с донорского движения, приняв участие в акции по сдаче крови. День донора в банке прошел в 26-й раз, на благотворительную инициативу откликнулись более 70 человек.

Социальный проект проводится с 2013 года в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России, и охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций как в столице, так и за ее пределами. Благодаря "Службе крови", выступающей связующим звеном между донором и пациентом, банк донорской крови заметно пополнился.

В этом году сотрудники головного офиса Новикомбанка проходили процедуру кроводачи в Московской городской клинической больнице № 52, а также в Центре крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Их передовые станции переливания крови располагают современным оборудованием, которое позволяет осуществлять постоянный контроль за состоянием донора и создает для него максимально комфортные условия в ходе донации. Мероприятие прошло под девизом — "Больше доноров, больше жизни!"

Следуя принципам политики социальной ответственности, коллектив Новикомбанка на протяжении десяти лет регулярно поддерживает донорское движение. За это время специалисты только московских офисов сдали свыше 160 литров крови.

Кровь и ее компоненты — незаменимые средства при лечении нарушений системы кроветворения, онкологических болезней, при родовспоможении, травмах и ранениях. Ни один из методов лечения, применяемых в современной медицинской практике, не нуждается в такой поддержке людей, как переливание крови и ее продуктов, поскольку оно базируется на донорстве и всецело зависит от него.

В прошлом году акция в банке прошла четыре раза, расширив свою географию. К ней присоединились и сотрудники региональных отделений Новикомбанка в Воронеже, Тольятти, Екатеринбурге, Перми, Казани и Санкт-Петербурга. Объем сданной крови за 2022 год превысил 75 литров.

"Кадровое донорство — важный элемент осознанной корпоративной культуры Новикомбанка. Участие в большом благородном деле, сопричастность к спасению конкретной человеческой жизни является огромным стимулом для возможности проявить такие незаменимые духовные качества, как чуткость, сострадание и готовность помочь в чужой беде", — подчеркнула директор Департамента по работе с персоналом Новикомбанка Елена Кузьмакова.