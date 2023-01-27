На площади Памяти воинам-интернационалистам в Самаре к маю 2023 года появится фонтан

В Самаре на площади Памяти воинам-интернационалистам планируют отремонтировать фонтан. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.

"Многие задавались вопросом, что за сооружение расположено на площади Памяти воинам-интернационалистам — недействующий фонтан, бассейн? Докладываем, — пишут сотрудники ведомства в телеграм-канале. — Данный объект — технический водоем для нужд Центрального Государственного Архива Самарской Области, который ранее использовался для охлаждения помещений, так как в архиве должна поддерживаться необходимая температура и влажность. Технологии не стоят на месте и надобность в данном сооружении пропала".

В 2022 году власти Самары решили произвести переустройство технического водоема в фонтан.

"Ремонт планируем завершить до 1 мая 2023 года, — отметили в департаменте.