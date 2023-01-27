На площади Памяти воинам-интернационалистам в Самаре к маю 2023 года появится фонтан

В Самаре на площади Памяти воинам-интернационалистам планируют отремонтировать фонтан. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.
"Многие задавались вопросом, что за сооружение расположено на площади Памяти воинам-интернационалистам — недействующий фонтан, бассейн? Докладываем, — пишут сотрудники ведомства в телеграм-канале. — Данный объект — технический водоем для нужд Центрального Государственного Архива Самарской Области, который ранее использовался для охлаждения помещений, так как в архиве должна поддерживаться необходимая температура и влажность. Технологии не стоят на месте и надобность в данном сооружении пропала".
В 2022 году власти Самары решили произвести переустройство технического водоема в фонтан.
"Ремонт планируем завершить до 1 мая 2023 года, — отметили в департаменте.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!